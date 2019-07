Canicule : de nombreuses noyades depuis le début du phénomène

C'est un aspect tragique de la canicule et peut-être une conséquence indirecte des fortes chaleurs qui se sont abattues sur la France cette semaine. Depuis le début de l'alerte, plusieurs personnes sont mortes noyées en France, a déploré le Premier ministre Edouard Philippe, qui a également annoncé que le nombre de noyades était en "augmentation sensible" et évoquant le chiffre d'"une par jour" depuis le début de la canicule.





Selon plusieurs informations des stations radio du réseau France Bleu, les dernières noyades remontent à samedi 29 juin dans les Yvelines, où un homme a été retrouvé mort dans l'étang des Bauches, à Achères, peu après 18h, selon France Bleu Paris. Un enfant de 5 ans s'est également noyé dans la piscine d'un camping de Mialet dans le Gard.