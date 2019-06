Canicule : avez-vous le droit d'aller au bureau en short et en tongs ?

S'habiller au bureau comme à la plage, est-ce possible ? Alors que la France va affronter un nouveau pic de chaleur sur l'essentiel de son territoire, difficile de savoir comment s'habiller pour ne pas trop souffrir de la chaleur. Mais pour autant, peut-on s'habiller comme on l'entend au travail ? "Ça dépend", nous répond en substance Me Chupin, avocat en droit du travail. "Prenez mon cas : je suis avocat, si je ne portais pas une tenue sérieuse, je perdrais toute crédibilité auprès de mes clients".