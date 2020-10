Tempête Alex : 13 départements en vigilance orange, les Alpes-maritimes en alerte rouge

INTEMPÉRIES - Dans son dernier bulletin, MétéoFrance annonce que treize départements sont placés en vigilance orage et les Alpes-Maritimes sont, quant à elle, en vigilance rouge, pluie-inondation.

La tempête Alex poursuit son chemin à travers la France. Dans son dernier bulletin météorologique, Météo France annonce que treize départements, dont le Morbihan qui était en rouge, sont placés en vigilance orange, et que les Alpes Maritimes sont désormais en alerte rouge pluie-inondation. Pour l'heure, le temps se dégrade sur l'Est et le Sud. En Bretagne, les vents sont à la baisse et les précipitations perdurent avec parfois près de 50mm relevés.

Les Alpes-Maritimes en vigilance rouge

Dans les Alpes-Martimes, les cumuls de pluie atteindront jusqu'à 150mm sur de larges secteurs, avec jusqu'à 300mm de pluie, par endroits. De forts orages ainsi que de très fortes rafales de vents sont attendues. Les vents vont générer de fortes vagues dans l'après-midi. Le pic est attendu en soirée et dans la nuit prochaine. "La conjonction de ces niveaux d'eau élevés et des déferlements des fortes vagues pourront occasionner des submersions sur les parties basses et vulnérables du littoral des Alpes-Maritimes, comme sur les différentes routes côtières ou encore le secteur de Nice", indique Météo France. Le département des Alpes-Maritimes est donc placé en vigilance "vagues-submersion" de niveau orange de ce vendredi 2 octobre à 18h au samedi 3 octobre à 06h. Le maximum d'intensité du phénomène devrait se produire ce vendredi entre 20h et 23h, précisent les services météorologiques.

Dans le Var, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, les pluies seront importantes, sur les reliefs avec par endroits, 130mm de pluie. Là aussi, des orages sont attendus, avec de fortes rafales de vents. Dans la vallée du Rhône, les pluies vont être importantes dans la matinée, et ce, jusqu'en soirée. De forts orages peuvent se produire sur la Drôme et l'Ardèche avec de fortes rafales de vent. En Bourgogne, des pluies sont aussi attendues en fin de matinée autour de la vallée de la Saône et dureront jusqu'en soirée avec des cumuls pouvant atteindre 50 à 80mm par endroits. Dans le Finistère, le vent atteindra 120km/h, par endroits, notamment sur l'ouest du département. Les pluies vont rester soutenues sur les Côtes d'Armor et le Finistère, entre 40mm et 80mm, par endroits.

La rédaction de LCI