Météo : un gros coup de vent attendu lundi après-midi sur la Bretagne

Avis de gros coup de vent sur l'extrême nord-ouest de la France. Selon un bulletin de Météo France émis lundi en fin de matinée, des rafales devraient balayer le nord de la Bretagne, sur les caps du Finistère, dans l'après-midi.





D'après Météo France, ce vent de secteur sud se renforçait lundi et pourrait atteindre en rafales 70 à 80 km/h, voire 90 km/h dans le Finistère. Par ailleurs, les nuages présent sur la région devraient se maintenir toute la journée, provoquant des averses et parfois de l'orage. Les températures devraient se maintenir autour de 22 degrés, contre 25 à 30 degrés dans le reste du pays, et jusqu'à 32 dans le bassin méditerranéen.





La perturbation venteuse devrait se poursuivre mardi en début de journée, avant de se décaler progressivement vers la Normandie, jusqu'au littoral des Hauts-de-France, le Calvados, la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais. Les rafales devraient perdre en intensité mardi en fin de journée.