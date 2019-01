Metz : comment se débarrasser de son sapin de Noël ?

Les sapins de Noël peuvent être transformés en paillage utilisé sur les espaces verts. A Metz, il existe un point de dépôt pour ce genre de recyclage. Exceptionnellement pour ce mois de janvier 2019, les sapins abandonnés sur les trottoirs seront ramassés puis incinérés. D'autres solutions sont également à privilégier comme le dépôt à la déchetterie où les conifères seront compostés et valorisés en agriculture.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.