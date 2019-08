Meuse : la récolte des mirabelles a commencé

La saison des mirabelles est courte. En 2018, la cueillette de ces fruits a débuté douze jours en avance. Cette année 2019, elle commence ce 12 août. À Viéville-sous-les-Côtes, dans la Meuse, 19 saisonniers travaillent dans le verger pour cueillir à la main les mirabelles. Les fabricants de confitures et les transformateurs, quant à eux, les récoltent à la machine. L'aventure va durer cinq semaines. D'ici deux jours, ces fruits seront disponibles partout dans l'Hexagone.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.