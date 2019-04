"Mieux vaut prévenir que guérir" : à Paris, des commerces contraints à la fermeture pour le 1er mai

En revanche, dans les rues en perpendiculaires du boulevard du Montparnasse, les établissements n'ont reçu aucune consigne particulière. Certains d'entre eux sont pourtant des plus exposés. "On fermera quand même la terrasse si ça déborde", prévient le gérant d'un restaurant de la rue Bréa, à deux pas du boulevard, qui dit "subir" les manifestations des Gilets Jaunes "trop souvent".





Plus loin sur le boulevard, d'autres restaurateurs ne l'entendent pas de cette oreille et comptent ouvrir leurs portes, malgré l'arrêté de la préfecture. "Ce n'est pas une interdiction formelle, c'est une recommandation", martèlent Côme et Tiphaine, responsables du café L'Apéro. "Donc on ouvrira à 16 heures, quoi qu'il arrive." Et les deux gérants ne semblent pas inquiets concernant le déroulé des événements de demain. "Les Gilets Jaunes sont passés des dizaines de fois devant notre terrasse, il n'y a jamais eu de problème. Au contraire, il nous arrive d'avoir des échanges très constructifs avec eux." L'établissement libanais Noura, à quelques numéros de L'Apéro, et le Bistro Burger, de l'autre côté de la place du 18-juin-1940, ont également décidé de faire de la résistance. "On prend le risque", concède Fayçal, serveur au restaurant de burgers, qui prend lui aussi la mesure pour une "simple consigne".