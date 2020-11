Mila de nouveau harcelée après une vidéo, enquête ouverte pour menaces de mort

Tout est reparti d’une vidéo partagée samedi 14 novembre. Sur Tik tok, Mila - la jeune lycéenne iséroise - a réitéré ses propos virulents envers l'islam. En janvier dernier, sa première vidéo avait entraîné des menaces de mort et de viol à répétition sur les réseaux sociaux. Et fait basculer son quotidien.

Dimanche, la vidéo de Mila était une nouvelle fois le sujet le plus discuté sur la plateforme Twitter à coups de hashtag. "ProtegeonsMila" contre "Je ne serai jamais Mila". D’autres internautes invitent à bloquer ou signaler le compte de la jeune femme plutôt que de l’insulter. "Le lynchage que je vis est hard. Je reçois une trentaine de menaces et messages haineux à la minute. Les frustrés ne comprendront donc jamais que j’ai plus de peine pour eux et leur secte qu’autre chose mdr", a réagi la jeune femme dans un tweet. "Ce n’est plus de la controverse c’est de la persécution contre une mineure qui plus est", a défendu Marlène Schiappa ce dimanche 15 novembre. La ministre délégué à la Citoyenneté a indiqué adresser "dès lundi matin un signalement au Procureur".