Mise au point : l'immigration aggrave-t-elle le chômage dans l'Hexagone ?

JT 20H - L'immigration nous coûte-t-elle plus que ce qu'elle ne nous rapporte ? Cette question sera abordée lundi 7 octobre dans un grand débat à l'Assemblée nationale. Nous nous sommes penchés sur le sujet.

Les pays qui accueillent le plus d'immigrés, comme les États-Unis, le Canada et l'Allemagne, sont aussi ceux qui ont le moins de chômage. Cela contredit les idées reçues. En 1962, lorsque six cent mille pieds-noirs revenaient en métropole après l'indépendance de l'Algérie, on redoutait l'envolée du chômage, mais il n'en avait rien été. Comment explique-t-on ce phénomène ?



