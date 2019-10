Miss Lorraine ne défilera finalement pas en uniforme de Poilu

Miss Lorraine 2019 ne défilera pas en uniforme de Poilu pour l'élection nationale. "Compte tenu de certaines réactions et comme à Miss France nous ne vivons pas dans la polémique, nous avons décidé de refaire un autre costume", a dit à l'AFP la directrice générale de la société Miss France, Sylvie Tellier, confirmant une information de L'Est républicain.

"Ces Poilus qui par le sang versé, ont donné à la France ses lettres de noblesse - Liberté, Egalité, Fraternité - sont aujourd'hui ridiculisés par Miss Lorraine qui, sans aucune gêne, va bientôt se pavaner en costume de gala d'un Poilu relooké, arpentant la scène en musique et pas de danse", avait déploré le colonel Jean-Charles Barrois, président de l'Union nationale des combattants de Moselle.

Pour l'ancienne présidente du comité Miss France et aujourd'hui en charge du comité Miss Prestige National, Geneviève de Fontenay, il était "impensable" de "faire une liaison entre les Poilus, qui sont morts dans des conditions épouvantables et un concours de beauté", avait-elle regretté. "Je soutiens notre jeune styliste qui n'avait que pour but de rendre hommage aux Poilus et voulait profiter d'un divertissement avec un large public" pour sensibiliser les jeunes générations à l'histoire de France, a ajouté Sylvie Tellier.