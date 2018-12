Mode : le nœud papillon prend son envol

Le nœud papillon a trouvé son origine dans les rubans et lavallières que l'on portait autour du cou au XVIIIe siècle. Il acquiert son nom dans les années 1920, en opposition à la cravate. De nombreux créateurs s'en sont emparé et depuis quelques années, le nœud pap se démocratise. Profusion de couleurs et combinaisons, des centaines de modèles fleurissent chaque année.



