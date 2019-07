Moins d'aides, moins d'études... Les enfants de parents séparés frappés par des inégalités

Qui dit parents séparés dit inégalités. Les jeunes adultes de 18 à 24 ans sont en moyenne moins aidés financièrement par leurs parents lorsque ceux-ci sont séparés, selon une étude publiée mercredi 24 juillet par la Drees, le service statistique des ministères sociaux. Seuls 65% des jeunes de cette tranche d'âge reçoivent une aide régulière de la part d'au moins un de leurs parents lorsque ceux-ci sont séparés, contre 74% des jeunes dont les parents sont en couple, selon cette étude basée sur des chiffres remontant à fin 2014.





En outre, l'aide reçue par les jeunes de parents séparés est d'environ 235 euros par mois, soit 33 euros de moins que les jeunes dont les parents sont en couple. L'étude - menée conjointement par la Drees et l'Insee, auprès de 5.800 jeunes et 6.300 parents - révèle également que "les enfants de parents séparés poursuivent moins souvent des études" et sont "plus souvent chômeurs ou inactifs".





Lorsque les jeunes, avant d'accéder à leur indépendance, vivent en alternance chez leurs deux parents séparés, la probabilité d'être aidés par leurs parents et le montant de l'aide ne sont cependant pas "significativement différents" de la situation observée chez les jeunes dont les parents sont toujours ensemble.