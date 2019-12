Alcool et réveillon : la moitié des Français concernés n'ont pas prévu de plan B pour éviter la voiture

À Paris et dans les grandes agglomérations, la grève va-t-elle entraîner une recrudescence des trajets en voiture, potentiellement alcoolisés ? Les auteurs de l'étude, qui ont arrêté leur recueil d'informations au 2 décembre, expliquent qu'ils n'ont pas analysé l'impact de la mobilisation -ce qui assez logique puisque la grève n'a commencé que le 5 et n'était pas censée se poursuivre aussi longtemps. Néanmoins, il est fort probable qu'une partie des fêtards habitués à utiliser les transports en commun le 31 décembre ne se rabattent sur la voiture.

Et pour cause. D'ordinaire, la RATP met en place un service spécifique pour la Saint-Sylvestre, avec l'ouverture durant toute la nuit d'un certain nombre de lignes. Il est alors possible de se rendre facilement d'une extrémité à l'autre de la capitale, malgré la fermeture d'une partie des arrêts. Ce dispositif, sans surprise, est compromis cette année. La RATP a ainsi indiqué ce vendredi que durant la nuit du 31 décembre, seules les lignes 1 et 14 circuleraient, mais pas après 2h15. Les bus Noctilien seront renforcés pour l'occasion.