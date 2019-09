" Mon frère aurait fini par me tuer " : Alexandre Moix raconte la violence Yann Moix

L'écrivain Yann Moix est l'auteur et non la victime de la plupart des sévices qu'il décrit dans son roman "Orléans", affirme dimanche son frère, dans une lettre ouverte publiée par Le Parisien.

"Pour rétablir la vérité et lui dire stop", Alexandre Moix, le frère de Yann Moix, a pris la parole sur BFMTV, lundi. "Arrête de salir nos parents, arrête de me nuire et à un moment, juste oublie-moi, oublie-nous" lâche-t-il face caméra comme une injonction à son frère.

Après sa lettre ouverte dans Le Parisien, Alexandre, revient sur la publication du dernier livre de son frère, Orléans. Yann est l'auteur et non la victime de la plupart des sévices qu'il décrit dans son roman Orléans (Grasset), affirme son frère. "Je tombe des nus, nous n'avons pas vécu sous le même toit. Ce qu'il dit est totalement inventé et lui prétend que c'est la vérité, la réalité". Dans les pages de son ouvrage, Yann raconte l'enfance malheureuse qu'il aurait vécue, marquée selon lui par la maltraitance de son père. Une version déjà qualifiée de "pure affabulation" par son père José, qui évoque une éducation "stricte" mais nie les violences dont l'accuse son fils aîné, aujourd'hui âgé de 51 ans.