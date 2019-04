Monastère de Rosheim : les sœurs fabriquent l'hostie elles-mêmes

À Rosheim, dans le Bas-Rhin, l'hostie se prépare cinq jours par semaine au monastère de Saint-Benoît. Environ 20 kilos de farine et 20 litres d'eau suffisent pour fabriquer la pâte, qui sera ensuite posée entre deux plaques très chaudes. Une dizaine de sœurs travaillent encore sur place pour remplir les besoins du marché. Elles se sont lancées dans cette micro-entreprise en 1962. Cinq millions de pièces en ressortent chaque année.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.