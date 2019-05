Mont-de-Marsan : 50 chasseurs en vol, une expérience hors norme

C'est un évènement qui ne se produit dans notre pays qu'une fois tous les sept ans. Depuis 1961, le NATO Tiger Meet rassemble toutes les unités aériennes de l'OTAN, qui ont le tigre pour emblème. Cette année 2019, elles sont réunies sur la base du Mont-de-Marsan, dans les Landes. Ces militaires y sont surtout pour s'entraîner aux situations de combat les plus complexes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.