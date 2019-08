Montagne : les stations ont fait le plein de touristes

L'heure est au bilan en cette fin de vacances. Bien qu'il soit encore tôt pour tirer des conclusions sur l'ensemble de la saison, elle devrait être bonne pour la montagne. Les fortes chaleurs de juillet ont fait les affaires des stations avec 4% de réservations en plus. À Villard-de-Lans, dans le Vercors, la tendance se confirme.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.