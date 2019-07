Montagne : les touristes valent de l'or

La période estivale est un business qui ne profite pas seulement aux stations balnéaires. Les stations de ski sont, elles aussi, loin de faire la sieste. La montagne doit se réinventer pour attirer les touristes et faire face à la concurrence des autres endroits les plus prisés des vacanciers. Reportage à Morzine, dans les Alpes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.