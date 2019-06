Montauban : les activités continuent malgré la chaleur

Dans la ville de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, la température continue à grimper, pouvant atteindre les 42°C. Ce qui fait de ce lieu l'une des villes les plus chaudes du pays. Pour la plupart, les activités ont commencé plus tôt le matin pour mieux s'adapter à la chaleur. Sur les terrasses, les brumisateurs sont activés, au grand bonheur des clients. Quels sont les bons réflexes pour faire face à la canicule ?



