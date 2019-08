Montélimar : les vendeurs de fruits s'installent sur les routes

Certains commerçants de fruits préfèrent vendre leurs produits au bord des routes durant l'été. Leurs emplacements, qui sont stratégiques, sont un moyen d'éviter la concurrence avec leurs confrères au marché. Par contre, d'autres choisissent de louer des emplacements sur les lieux de commerce. Ils visent des clients nombreux et réguliers. À Montélimar, dans la Drôme, les vendeurs sur les routes semblent être plus avantageux pour les consommateurs si l'on se réfère au prix.



