Montivilliers : une rentrée bien chargée

JT 13H - À Montivilliers, les magasins sont bondés pour l'achat de la liste complémentaire de fournitures en cette période de rentrée.

Après les vacances, la semaine de rentrée scolaire n'est pas de tout repos pour les parents. En effet, les professeurs donnent une liste complémentaire de fournitures après la première journée de classe. Pour certains, il faut déjà retourner au magasin pour faire quelques ajustements. À Montivilliers, en Seine-Maritime, petits et grands s'organisent pour ne pas perdre de temps.



