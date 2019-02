Montpellier : des étudiants vivent en colocation dans une maison de retraite

Il y a quelques mois, une maison de retraite de Montpellier a accueilli de nouveaux pensionnaires. Cette fois-ci ce sont des étudiants. La mairie de la ville propose notamment à ceux-ci d'y vivre en échange de quelques heures hebdomadaires passées avec les personnes âgées. Cela leur permet de payer moins cher leur loyer. Et leur présence est particulièrement appréciée par les retraités.



