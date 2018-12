Montpellier : les derniers préparatifs pour le dîner du réveillon

Le réveillon du jour de l'an approche à grands pas. Pour bien accueillir l'année 2019, le dîner du réveillon se doit d'être festif. Aux Halles de Montpellier, les produits frais marins remplissent les étals du marché. Les huîtres, les moules et les gambas sont essentiels pour un plateau de fruits de mer bien garni. Le foie gras n'est pas en reste. Les fruits exotiques et les gâteaux en légèreté non plus. Que de bons plats pour finir l'année 2018 en beauté !



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.