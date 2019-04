Monuments historiques : "seuls trois pourcents appartiennent à l'État"

La cathédrale Notre-Dame de Paris est sans doute le monument historique le plus célèbre de notre pays, mais il y en a bien d'autres dans l'Hexagone. On compte exactement 44 321, et l'État en possède seulement 3% d'entre eux. À qui appartiennent les autres édifices ? Qui finance leur entretien et combien cela coûte-t-il ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.