Morbihan : Jacob, le rhinocéros du zoo de Pont-Scorff, "mort de faim et de fatigue"

Selon l'association, qui a acquis le zoo en fin d’année grâce à une importante collecte de fonds, il s'agit d'un drame. Car "Jacob est donc littéralement mort de faim et de fatigue, considéré comme un vieillard avant l'âge." Dans la nature, ces animaux vivent en moyenne jusqu'à 50 ans, rappelle l'association. Et d'ajouter : "Il aura vécu toute sa vie dans un climat inadapté à ses besoins, avec une nourriture inadaptée à ses besoins et dans un état de faiblesse et de souffrance directement induit par ses conditions de rhinocéros captif."