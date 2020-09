Mort lors d'un stage de survie : comment éviter de tels drames ?

C'est un loisir qui séduit de plus en plus de Français, en quête d'aventure et de dépassement de soi. Dans le froid, en montagne, en ville ou à l'étranger, les stages de survie explosent. Mais à quel prix ? La réglementation, notamment pour l'encadrement, est encore floue. Et les accidents se multiplient, allant parfois jusqu'à la mort d'un participant.

Et le problème ne date pas d'hier. La question fut même posée par écrit en 1989 et la réponse du ministère du Travail est sans équivoque : "Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe à l'heure actuelle un cadre juridique spécifique aux stages dits de motivation ou de survie".

Vingt minutes après l’absorption du poison, "Ulysse a commencé à convulser puis il a perdu connaissance. Il ne s’est jamais relevé…", raconte Duc Ha Duong, l’oncle de la victime, encore sous le choc. Le stage auquel participait Ulysse était pourtant encadré par un instructeur. A qui la faute ? Afin qu’un tel drame ne se reproduise jamais, Duc Ha Duong a fondé l’association Les Survivants d’Ulysse et a mis en ligne une pétition (qui a déjà recueilli plus de 26.000 signatures) pour interpeller le gouvernement sur l’absence de réglementation.

La mort d’Ulysse a eu l’effet d’un électrochoc. Pour Frédéric Cuvelier, qui organise des camps de survie depuis plus de dix ans, il devient urgent d’encadrer la pratique de ce loisir. L'ancien militaire, aujourd’hui à la tête du Syndicat national des moniteurs vie, nature et survie, réclame la mise en place d’une réglementation et surtout des contrôles plus réguliers. "Le problème est qu’on ne sait pas qui fait quoi et dans quel cadre et avec quel brevet. Le moniteur est-il déclaré ? A-t-il une assurance ? Actuellement, c’est impossible à savoir. Il faut aussi que l’Etat fasse un travail de contrôle", soutient-il. La mort d'Ulysse permettra, espère-t-il, d'éviter un nouveau drame.