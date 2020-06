Mort de George Floyd : à Strasbourg, des milliers de jeunes en noir contre "le virus du racisme"

Ils étaient 3.500 selon la préfecture, entre 4.000 et 5.000 selon les organisateurs. Ils avaient répondu, ce vendredi 5 juin, à un appel lancé sur les réseaux sociaux, puis s'étaient réunis place Kléber, le cœur battant de Strasbourg, la capitale alsacienne, devançant ainsi de nombreux autres appels à manifester lancés à travers la France pour samedi. Sur des cartons confectionnés à la hâte et brandis, on pouvait lire pêle-mêle : "le vrai virus, c'est le racisme", "No justice, no peace" ("Pas de justice, pas de paix"), "Stop racism", "Stop killing black people" ("Cessez de tuer des Noirs")...

"Y en a marre, c'est un peu plus qu'un racisme qui pèse sur tout le monde, c'est une pression constante, des non-dits et une vie qui devient compliquée pour un certain nombre d'entre nous qui disent qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir à cause de notre couleur de peau ou de notre religion", témoigne Kevin, animateur pour les jeunes de 40 ans originaire des Caraïbes, auprès de l'AFP. "C'est une cause qui nous concerne tous, pas seulement les personnes visées", renchérit Fanny, une rédactrice de 30 ans, tenant une pancarte clamant le message suivant : "Soyons des Bisounours pleins de couleurs et pleins d'amour."