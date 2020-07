Mort de Gisèle Halimi, Thomas Pesquet, affaire Maddie… Les 5 infos du jour qu’il ne fallait pas louper

Au général de Gaulle qui lui demandait s’il devait l’appeler "Madame ou Mademoiselle", elle avait rétorqué : "Appelez-moi simplement Maître". Sans elle, la loi Veil dépénalisant l’IVG n’aurait sans doute jamais vu le jour. Gisèle Halimi, brillante avocate et icône féministe, "s’est éteinte dans la sérénité" à Paris au lendemain de son 93e anniversaire. Après avoir obtenu la relaxe d’une ado de 16 ans, jugée pour avoir avorté suite à un viol en 1972, elle a contribué à la reconnaissance du viol comme crime et non plus comme un délit, avec une autre affaire six ans plus tard. Députée de l’Isère au début des années 1980, elle a marqué de son empreinte la société française et donné un sérieux coup d’accélérateur à la défense des droits des femmes.