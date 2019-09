Mort de Jacques Chirac : les Parisiens témoignent de leur amour

JT 13H - Les Parisiens ont commenté la mort de l'ancien président Jacques Chirac à l'âge de 86 ans. Ils témoignent de sa bonté et sa générosité.

La ville de Paris est en deuil suite à l'annonce de la mort de l'ancien président Jacques Chirac ce 26 septembre 2019. "Pour nous, c'était le président qui était là, qu'on aimait", a déclaré un Parisien. "Ce qui m'avait touché chez lui, c'est sa bonté et sa générosité", en témoigne un autre. "Il était profondément humain", a-t-il ajouté. Sur le plateau, les spécialistes décryptent cet amour que déclarent les Français envers ce grand homme.



