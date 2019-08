Mort de Steve Maia Caniço : face aux critiques, la direction de l'IGPN se défend

Ils se défendent. Brigitte Jullien, directrice de l’Inspection générale de la police nationale et David Chantreux, chef de l’unité de coordination des enquêtes, répondent aux critiques quant à la synthèse de l’enquête administrative de la police des polices. Rendu public mardi dernier par Édouard Philippe, le rapport de l'IGPN n’établit aucun lien direct entre l’intervention des forces de l’ordre et la disparition de Steve Maia Caniço.





"On ne dit pas 'circulez, y a rien à voire !'", répond Brigitte Jullien au journal Libération. "Nous n'avons jamais eu la volonté de blanchir qui que ce soit.", ajoute David Chantreux. Le rapport suscite de vives critiques et interrogations, tant chez l'avocate de la famille du jeune homme que chez des responsables politiques ou des participants à cette soirée, dont aucun n'a été auditionné dans cette procédure.





"On ne dit pas qu’il n’y a aucune possibilité qu’il y ait un lien entre la chute de Steve et l’intervention de police, ou que la victime est tombée pour une tout autre cause", justifie David Chantreux, "on dit simplement qu’on n’a pas établi un lien avec les moyens d’une enquête administrative." Le chef de l'unité de coordination des enquêtes explique par ailleurs que "ce ne sont pas des moyens de police judiciaire [...] Il n’est par exemple pas possible d’accéder aux procès-verbaux de plainte. On ne peut pas non plus convoquer des tiers, ils doivent se présenter spontanément."