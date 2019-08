Mort du maire de Signes : les décharges sauvages, un véritable fléau

La charge de ce problème revient au maire, qui doit en assurer l’élimination dans les plus brefs délais. C’est pourquoi le gouvernement - qui veut intensifier la lutte contre les dépôts sauvages - préconise de renforcer le pouvoir du maire et voudrait autoriser les caméras de surveillance pour identifier les coupables. Auquel cas, ces derniers n’ont qu’à bien se tenir. Car abandonner ses déchets dans la rue est évidemment une infraction. Elle relève du code pénale et peut même conduire à la prison. Ainsi, si un individu déverse tout type de déchets sur la voie publique ou la nature, l’amende peut aller de 68 euros à 450 euros, pour un particulier. Une amende qui s’élève à 1500 euros s’il y a eu utilisation d’un moyen de locomotion. Pour les entreprises, cette somme est bien plus importante puisqu’elle monte jusqu’à 75.000 euros. Son propriétaire risque alors une peine de prison de deux ans.