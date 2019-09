Mortalité routière en hausse : les associations d'automobilistes réclament davantage de transparence dans les chiffres

D'après les chiffres de la Sécurité routière, il y a eu 290 personnes tuées sur les routes en août 2019, soit une hausse de 17,9% en un an. Si certains voient dans cette augmentation l'échec du passage aux 80 km/h, d'autres pointent du doigt les destructions de radars. De leur côté, les associations d'automobilistes ne comprennent pas ces chiffres. Pour elles, les détails de ces accidents ne sont pas clairs, les communications étant insuffisantes.



