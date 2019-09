Morvan : la sécheresse menace la principale forêt fournissant les sapins de Noël

JT 20H - Le vert vire au roux dans le Morvan. Cet été, la sécheresse a fait des ravages dans cette forêt. C'est l'une des plus grandes de notre pays et elle est réputée pour ses sapins de Noël.

Y aura-t-il suffisamment de sapins à Noël ? La santé des arbres de la première région productrice de l'Hexagone est grandement menacée. Dans le Morvan, le réchauffement climatique et la sécheresse actuelle ont rendu inexploitable la moitié de la production chez certains agriculteurs. Rappelons que le marché du sapin pèse plus de trente millions d'euros.



