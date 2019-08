Moselle : des parents cherchent à recruter des élèves de primaire

A Arzviller, en Moselle, les parents d'élèves d'une école se sont mobilisés pour éviter la fermeture d'une classe. Ils ont décidé de poster une annonce sur un site gratuit indiquant qu'ils cherchaient des élèves de primaire. "L'idée, c'est vraiment de se faire entendre et de chercher des moyens qui peuvent faire parler de nous, et faire agir notre ministre" avait affirmé un parent. Une initiative originale qui a déclenché quelques réponses, mais aucun engagement ferme.



