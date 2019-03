Moselle : les taupes envahissent déjà les jardins

En ce mi-mars 2019, les taupes font déjà leur apparition en Moselle. Celles-ci ont transformé les pelouses en un véritable champs de bosses. Les petites bêtes sont arrivées en avance à cause de la douceur des températures et l'utilisation de moins en moins d'insecticides dans les jardins. Heureusement, les taupiers sont là pour nous aider à nous en débarrasser.



