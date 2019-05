Mosquée de Gennevilliers : des bénévoles préparent 450 repas pendant un mois

Le ramadan a débuté le 6 mai 2019 et se termine le 4 juin 2019 pour les musulmans. Durant cette période, les croyants jeûnent et prient pour comprendre le sort des plus pauvres. À la mosquée de Gennevilliers, pour rompre la privation, 450 repas préparés par des bénévoles seront servis pendant un mois aux personnes seules, qu'elles soient musulmans ou non.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.