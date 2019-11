Mouvement social du 5 décembre : comme un air de 1995 ?

Sur le papier, c'est probablement la mobilisation professionnelle la plus massive qui ait été annoncée depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Le 5 décembre prochain, un mouvement syndical rassemblant les principales centrales appelle à une grève reconductible à la SNCF, à la RATP, chez Air France, dans le secteur de l'énergie, les hôpitaux, les forces de l'ordre ou encore les avocats, tous mobilisés contre la réforme des retraites et la suppression des régimes spéciaux. Les grévistes pourraient être rejoints par les étudiants, qui tentent de se fédérer contre la précarité, et les Gilets jaunes, dont plusieurs figurent ont appelé à rejoindre le mouvement.

Une apparente unité qui suscite, de façon récurrente, la comparaison avec les fameuses grèves de décembre 1995 contre la réforme des régimes spéciaux, qui avaient abouti à un recul retentissant du gouvernement Juppé et à la dernière grande victoire populaire pour les syndicats représentatifs. Faut-il pour autant rapprocher les deux événements ?