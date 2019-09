La taxe sur les logements vacants à Paris est-elle contre-productive, comme le pense Benjamin Griveaux ?

EN CAMPAGNE - Benjamin Griveaux a dénoncé ce mardi 3 septembre une taxe sur les logements vacants imposée par l'équipe d'Anne Hidalgo, une mesure qu'il juge inefficace puisque le nombre de logements inoccupés aurait augmenté sous sa mandature. La réalité n'est pas si tranchée. Explications.

Une mauvaise idée selon lui : "Vous savez, c’est la bonne vieille recette française où quand vous avez un problème vous créez un impôt et puis le problème va être résolu. Résultat des courses, 5 ans après, à la fin du mandat, vous avez plus de logements vacants qu’au début. Je vais vous dire, l’impôt n’a pas réponse à tout, la taxe n’a pas réponse à tout", conclut-il avant de dérouler son programme.

Pour le candidat de la majorité présidentielle, contribuer à réduire le nombre de logements inoccupés est une des solutions et si Anne Hidalgo a tenté d'agir, elle a échoué. "A Paris, il y a 17% de logements vacants, avance-t-il face à Elizabeth Martichoux . La ville de Paris - la maire de Paris avec son adjoint au logement, Ian Brossat (...) - a pris une décision : 'on va taxer les logements vacants'".

Alors qui dit vrai ? C'est bien l'Etat qui a mis en place une taxe sur les logements vacants ou TVL, et ce dès 1999. Dans certaines agglomérations où il existe des difficultés d'accès au logement, les propriétaires de logements vacants - c'est-à-dire qu'ils ne sont ni occupés par eux, ni loués -, et non meublés, doivent se soumettre à un impôt forfaitaire. Cette mesure a été renforcée en 2013 : elle concerne davantage de communes, et cible les logements vacants depuis au moins un an (au 1er janvier de l'année d'imposition). Sont toutefois exclues les résidences secondaires et les vacances involontaires, par exemple lorsque le bien ne trouve pas d'acquéreur malgré une mise en vente au prix du marché.

Cette TLV est basée sur la valeur locative du logement (comme la taxe d'habitation), précise l'administration française sur son site : "Le taux appliqué est 12,5 % la 1ère année et de 25 % les années suivantes".

Pour autant, la mairie a bien voté, en conseil municipal, une autre taxe pour pousser les propriétaires de logements vacants à mettre leur bien sur le marché, mais il s'agit d'une majoration de la taxe d'habitation. Là encore, il ne s'agit pas d'une réglementation propre à la ville de Paris. Cette surtaxe sur la part communale de la taxe d’habitation a été instaurée en 2015 par le gouvernement de François Hollande. Elle s'applique cette fois aux résidences secondaires non occupées et meublées - y compris pour ceux qui seraient locataires de leur résidence principale - et vise principalement les propriétaires de maisons de vacances ou de biens loués via Airbnb.

Les villes concernées sont libres de l'appliquer ou non. Ce sont elles également qui, depuis 2017, choisissent le taux de majoration : de 5 à 60% (contre un taux uniforme de 20% de 2015 à 2017). Le conseil municipal de Paris a ainsi voté un rehaussement de cette surtaxe à 60%. Il en est de même à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), Fontenay-sous-Bois (val-de-marne), Ambilly (Haute-Savoie), Ustaritz (Pyrénées-Orientales) ou encore Nice (Alpes Maritimes) et Saint-Nazaire (Loire Atlantique). La ville souhaiterait même aller au-delà, mais il faudrait pour cela que le Parlement modifie les textes actuels.

Alors est-ce à cette taxe que le candidat Griveaux voulait faire référence ? Contacté par LCI, son équipe de campagne n'a pas donné suite à nos sollicitations.