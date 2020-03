Municipales et coronavirus : le lourd tribut payé par les élus locaux

Le bilan est particulièrement lourd. Plusieurs maires, conseillers municipaux et élus locaux ont succombé à la maladie ces derniers jours. On apprenait, dimanche, le décès de l'ancien maire PCF de Choisy-le-Roi, David Davisse, vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne, à l'âge de 82 ans. La veille, une autre figure francilienne, l'élu communiste de Seine-Saint-Denis Jean-Charles Nègre, succombait au Covid-19.

Alain Lescouet, maire de Saint-Brice-Courcelles et vice-président du Grand Reims (Marne) depuis 1993, est décédé le 27 mars à 74 ans, l'annonce de sa mort ayant suscité de nombreux hommages. Parmi les victimes, on compte également Jacques Lajeanne, maire de Beurey-Bauguay (Côte-d'Or), à 82 ans, et François Lantz, maire de Saint-Nabor (Bas-Rhin), âgé de 74 ans. Selon Le Figaro, deux conseillers municipaux de Drancy (Seine-Saint-Denis), Paule Beaujour et Brahim Fellah, font également partie des victimes.