Muriel Pénicaud : "Il reste encore beaucoup à faire, il faut aller plus loin"

Les chiffres du chômage pour le quatrième trimestre de l'année 2018 ont été publiés ce vendredi. Selon ces données, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a baissé de 1,5 % sur un an. Réagissant sur cette publication, la ministre du Travail Muriel Pénicaud estime qu'"il reste encore beaucoup à faire" et qu'"il faut aller plus loin". "Sur le fond, c'est encourageant. J'attends les résultats de l'INSEE dans quelques semaines" a-t-elle ajouté par la suite.



