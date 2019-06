Muriel Pénicaud met la pression sur les plus de 200 entreprises qui n'ont pas renseigné l'index égalité femmes-hommes

Celui-ci, divisé en cinq items, offrait 40 points quand il n'y avait aucun écart salarial entre les femmes et les hommes, à poste et âge égal, 20 points quand les femmes ont la même chance d'avoir une augmentation que les hommes, 15 points quand les femmes ont la même chance de promotion que les hommes, 15 points quand elles sont augmentées à leur retour de congé maternité, dès lors que des augmentations ont été données en leur absence, 10 points quand au moins quatre femmes ou hommes figurent dans les 10 plus hautes rémunérations. Une répartition des points qui laissait donc la possibilité aux entreprises de ne pas être sanctionnées si elles continuaient de discriminer les femmes enceintes, par exemple.





De la même façon, Muriel Pénicaud a indiqué que seule "une toute petite minorité" des entreprises de plus de 1000 salariés a obtenu la note maximale de 100 points. L'index sera étendu aux entreprises de plus de 250 salariés au 1er septembre et de plus de 50 salariés au 1er mars 2020. Selon les derniers chiffres, à travail égal, les femmes sont rémunérées environ 9% de moins que les hommes. L'écart atteint 25% postes confondus et 37% au moment de la retraite.