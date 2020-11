Mutation du Covid-19 : faut-il abattre les visons élevés en France ?

Interrogée par l'AFP, l'Organisation mondiale de la Santé a dit suivre la situation de près et être en lien avec les autorités danoises. De leur côté, les Pays-Bas ont également décidé, par mesure de précaution, de décimer leurs élevages de visons. Mais quelle est la position de la France, où quatre élevages rassemblent plusieurs milliers de visons ?

Selon les explications des autorités danoises, le "Cluster 5", dont la souche a été identifiée en début de semaine, ne se traduit pas par des effets plus graves chez l'homme. Mais elle implique une moindre efficacité des anticorps humains, ce qui menace la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19, objet d'une course contre la montre à travers le monde.

Le Danemark, premier exportateur mondial de peaux de visons, a suscité l'inquiétude mercredi en annonçant l'abattage massif de tous les visons du royaume - soit plus de 15 millions de têtes - à la suite de la découverte d'une mutation du coronavirus transmissible à l'homme, qui a déjà été décelée chez douze personnes.

Selon le ministère de la Transition écologique, les quatre élevages de visons français sont sous "surveillance" depuis l'été, après une alerte des autorités néerlandaises faisant état début juin d'une contamination de visons par le Covid-19. Une surveillance de la mortalité a été mise en place et "les mesures de biosécurité sont d'ores et déjà renforcées dans ces élevages", a-t-on ajouté de même source. "Et nous prendrons les mesures adaptées en fonction de l'évolution de la situation".

Suivant les recommandations de l'agence sanitaire Anses, des analyses PCR et sérologiques (pour détecter la présence du virus et d'anticorps respectivement) seront réalisées "sous forme d'étude scientifique" en novembre et décembre, période des abattages saisonniers des visons élevés pour leur fourrure, a précisé le ministère.