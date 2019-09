Nantes, cible privilégiée des casseurs

JT 20H - Depuis cinq ans, la ville a subi les dégradations et les destructions répétées des manifestations. Les Nantais sont exaspérés par ces violences. Nous tenterons de comprendre pourquoi.

Les manifestations contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, celles contre la loi travail et les rendez-vous lancés par les Gilets jaunes depuis 2018, ... Cela fait des années que les habitants et les commerçants du centre-ville de Nantes ont dû s'y adapter. Plusieurs vitrines ont à nouveau été vandalisées le samedi 14 septembre. Comment expliquer cette violence sociale récurrente ?



