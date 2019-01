Nantes : de nouveaux points relais pour remplacer les bureaux de poste

A Nantes, comme dans d'autres villes, les bureaux de poste sont en voie de disparition. En raison d'une baisse de l'activité, ils sont au nombre de quatre à avoir fermé leurs portes en deux ans. Ils ont toutefois été remplacés par des points relais. D'ici fin 2019, six de ces derniers seront ouverts dans la ville. Que pensent les usagers de ces nouveaux points de service de La Poste ?



