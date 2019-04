Nantes : la boutique Gautier Debotté, un héritage chocolaté

À Nantes, la boutique Gautier Debotté attire tous les sens. Si la devanture expose en harmonie et avec créativité les pièces chocolatées, l'intérieur sublime tout autant. Depuis 1850, rien n'a changé du sol au plafond. Intact, le décor est tel que les musées des Beaux-Arts s'y intéressent.



