Nantes: les derniers achats pour Noël

Pour beaucoup, les préparatifs de Noël se font la veille. Raison de plus pour les boutiques de rester ouverts jusqu'au soir. Les retardataires effectuent leurs derniers achats : certains sont bien programmés tandis que d'autres y vont en toute improvisation selon les trouvailles.

Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.