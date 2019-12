Orléans, Nantes, Nice, Lyon : des "foyers" ont-ils été privés d'électricité par les grévistes ?

Contactée par LCI, la CGT du Réseau de Transport d'Electricité (RTE) revendique ces coupures à Lyon, en Gironde et à Nantes. Si jusquà aujourd'hui, les grévistes assuraient s'attaquer aux établissements publics et aux grandes entreprises, évoquant "des dommages collatéraux" lorsque des particuliers étaient touchés, le ton a changé.

A 15h, la direction de RTE notait trois "actes de malveillance" sur leurs installations. En Gironde, "deux postes électriques, l'un situé à Mios, sur le bassin d'Arcachon, et l'autre à Cissac-Médoc, ont été touchés, entraînant la coupure de 50 000 foyers cette nuit entre 00H45 et 2h15 ". A Lyon, "le poste électrique de Cusset a été touché, entraînant la coupure de Lyon 3è et 6è arrondissement, Villeurbanne et Caluire. 40 000 foyers ont été coupés au plus fort de la coupure, entre 10h06 et 10h55."

A Nantes, "le poste électrique des Tanneurs a été touché, entraînant la coupure de 37 000 foyers dans le centre de Nantes entre 13h20 et 14h40". Enfin, "les postes électriques de Saran et de Pole 45 (à Orléans) ont été touchés, entraînant la coupure de 40 000 foyers à Orléans entre 15h et 16h15." A chaque fois, le réseau a pu être rétabli rapidement, ces coupures n'ont pas excédé plus d'1h30.