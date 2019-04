Nantes : un incendie a ravagé la cathédrale il y a 47 ans

En 1972, la cathédrale de Nantes s'était embrasée et la toiture fut complètement dévorée par les flammes. Comme à Paris, des travaux de rénovation étaient en cours lors du drame. À l'origine du feu, un chalumeau laissé allumé par inadvertance. Il avait fallu treize ans pour que ce chef-d'oeuvre de l'art gothique retrouve sa forme originelle. Depuis, il accueille 400 000 visiteurs chaque année.



