Naufrage aux Sables-d’Olonne : l’épouse du pêcheur témoigne pour la première fois

D'après elle, Tony Guibert, 59 ans, "a longtemps fait les campagnes de pêche en Ouest Irlande pour un patron". "Retraité, il continuait à pêcher très régulièrement". Il pêchait la crevette pour arrondir les fins de mois. Vendredi, quand il est parti, c'était "juste pour faire deux coups de chalut".





Son corps n'a pas été retrouvé. Et alors que la polémique enfle sur la sortie du marin-pêcheur malgré la tempête, sa femme s'interroge sur les moyens déployés pour venir en aide à son défunt-époux. "Quand on voit le bateau des sauveteurs, qui est un vieux bateau, c’est incompréhensible qu’ils aient envoyé ce bateau et non pas un hélicoptère"