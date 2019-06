Naufrage de la SNSM : qui étaient les trois sauveteurs décédés en mer ?

Yann, Alain et Dimitri. Trois prénoms et beaucoup d'émotion aux Sables-d'Olonne. Deux jours après le terrible drame qui a frappé la station balnéaire en Vendée, lors du passage de la tempête Miguel, une messe s'est tenue ce dimanche matin pour rendre hommage à ces trois sauveteurs bénévoles de la SNSM. Partis secourir un marin pêcheur toujours porté disparu, Yann Chagnolleau, Alain Guibert et Dimitri Moulic sont décédés dans le naufrage du Patron Jack Morisseau, leur vedette de sauvetage.